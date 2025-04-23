AK Parti'den vatandaşlara 'yalan bilgi' uyarısı

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Vatandaşlarımız özellikle sosyal medyadan yalan bilgi yayan söylemlere itibar etmesinler lütfen.

Resmi açıklamaların izlenmesi çok önemlidir.

Devletimizin tüm birimleri görevlerinin başındadır.

TÜM BİRİMLER SAHADA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul'daki depremin ardından tüm kamu kurumlarının vatandaşın hizmetinde olduğunu belirterek şunları yazmıştı:

İstanbul’umuza ve tüm ülkemize geçmiş olsun.

Devletimizin tüm birimleri sahadadır. Tüm birimler vatandaşlarımızın hizmetindedir.

Vatandaşlarımızın resmi açıklamaları takip etmesi çok önemlidir. Resmi açıklamalar haricindeki söylemlere itibar edilmemelidir.

BAKAN YERLİKAYA: DEPREM 13 SANİYE SÜRDÜ

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü.

Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi.

"51 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ"

Saat 15.12’ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır.

Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taralamalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır. Olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim.

İstanbul’umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."