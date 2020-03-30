MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti'den 'Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası'
GeriGündem AK Parti'den 'Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Besti KARALAR/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 14:12,Son Güncelleme:/

AK Parti'den 'Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti'den 'Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası'
Abone Olgoogle-news

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Corona Virüs ile mücadele kapsamında parti grubu olarak 'Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası' düzenlediklerini açıkladı.

AK Parti'li Bostancı, milletvekillerine gönderdiği duyuruda insanlığın karşı karşıya kaldığı Corona Virüsün yol açtığı krizin üstesinden gelebilmek ve mücadeleden en az hasarla çıkmak için yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Bostancı, duyurusunda şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu hayati tedbirlere katkı olmasına yönelik olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek için AK Parti adına Grup Başkanlığımızca, 'Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası' düzenlenmiştir. Bu nedenle, milletvekillerimizin bin liradan az olmamak üzere; (teşkilat mensuplarımızdan, belediye başkanlarımızdan, meclis üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan yardımda bulunmak isteyenlerin de) belirtilen hesap numarasına en geç 20 Nisan 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yardımda bulunmaları önemle rica olunur."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle