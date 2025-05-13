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AK Parti'den teşkilat yapısına yönelik yeni eğitim süreci

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#AK PARTİ#Siyaset#Eğitim
AK Partiden teşkilat yapısına yönelik yeni eğitim süreci
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 10:22

AK Parti, teşkilat yapısını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 300 bin teşkilat mensubunu kapsayan yeni dönem eğitim kampanyası başlatıldığını açıkladı.

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Partiden yapılan açıklamaya göre; Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından, teşkilat yapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir eğitim kampanyası başlatılıyor. 13-15 Mayıs tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu' lansmanıyla, yaklaşık 300 bin teşkilat mensubunu kapsayan yeni dönem eğitim süreci resmen başlayacak. 'Bu Senin Hikayen' temasıyla şekillenen program, bireysel katkı ve liderlik potansiyelini merkeze alıyor.

AKSEM KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLECEK

Eğitimlerde yalnızca görev tanımlarına değil; siyasal iletişim, medya okuryazarlığı, dijital siyaset ve kriz yönetimi gibi başlıklara da yer verilecek. Süreç, AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi (AKSEM) koordinasyonunda yürütülecek. Teşkilat Akademisi'nin yanı sıra Akademi Genç, Akademi Kadın, Yerel Yönetimler Akademisi ve Medya Akademisi gibi programlarla kurumsal yapı oluşturulurken, her yıl düzenlenecek Siyaset Akademisi Uluslararası Forumu ile eğitimlere entelektüel ve küresel bir boyut kazandırılması hedefleniyor. Eğitimlerle, sahadaki teşkilat mensuplarının donanımı artırılarak siyasi etkinliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor. (DHA)

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#AK PARTİ#Siyaset#Eğitim

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