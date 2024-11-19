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AK Parti’den teğmenler açıklaması: Disiplin Kurulu kararı yargı denetimine açık

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#Abdullah Güler#Kara Harp Okulu#Teğmenler
AK Parti’den teğmenler açıklaması: Disiplin Kurulu kararı yargı denetimine açık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 07:00

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıç çekerek yemin eden teğmenler hakkında raporların hazırlandığını, TSK Yüksek Disiplin Kurulu’nca verilecek kararının yargı denetimine açık olduğunu belirtti.

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Güler, dün Meclis’te gazetecilerin soruları üzerine, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, askeri de olsa sivil de olsa tüm okullar ve kurumlar için disiplin yönetmelikleri bulunduğunu kaydetti. Güler şunları söyledi: “Şu anda Milli Savunma Bakanlığımızın incelenmek üzere bir görevlendirmesi vardı. Süreç kendi yapısı içerisinde. Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kapsamında bir değerlendirme olacak. İlgili teğmenlerin savunmaları alınacak, varsa burada bir eksiklik giderilecek. Ona göre de disiplin yönetmeliği neyi gerektiriyorsa ona göre bir karar verilecektir. Verilen her karar da yargı denetimine açıktır. Raporlar hazırlanmış. YDK’ya arz edilmiş. YDK savunmaları isteyecek, dinleyecek, tahkikatını en doğru şekilde yapacak, ondan sonra da gerekli kararını verecek. Herkes aklıselimle bu kararı beklesin. YDK takip edecek, araştıracak, savunmaları inceleyecek, ondan sonra da kararını verecek. Bu da bir yargı denetimine tabidir.”

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#Abdullah Güler#Kara Harp Okulu#Teğmenler

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