AK Parti’den teğmenler açıklaması: Disiplin Kurulu kararı yargı denetimine açık

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Güler, dün Meclis’te gazetecilerin soruları üzerine, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, askeri de olsa sivil de olsa tüm okullar ve kurumlar için disiplin yönetmelikleri bulunduğunu kaydetti. Güler şunları söyledi: “Şu anda Milli Savunma Bakanlığımızın incelenmek üzere bir görevlendirmesi vardı. Süreç kendi yapısı içerisinde. Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kapsamında bir değerlendirme olacak. İlgili teğmenlerin savunmaları alınacak, varsa burada bir eksiklik giderilecek. Ona göre de disiplin yönetmeliği neyi gerektiriyorsa ona göre bir karar verilecektir. Verilen her karar da yargı denetimine açıktır. Raporlar hazırlanmış. YDK’ya arz edilmiş. YDK savunmaları isteyecek, dinleyecek, tahkikatını en doğru şekilde yapacak, ondan sonra da gerekli kararını verecek. Herkes aklıselimle bu kararı beklesin. YDK takip edecek, araştıracak, savunmaları inceleyecek, ondan sonra da kararını verecek. Bu da bir yargı denetimine tabidir.”