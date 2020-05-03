AK Parti'den Sosyal medyaya 12 kural
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin ‘Sosyal Medya Etik Kuralları’nı açıkladı.
Ünal, “Bu kuralların her birine her bir teşkilat mensubumuz sonuna kadar riayet edecek” dedi.
◊ Saygılı, hakaret ve nefret söylemi barındırmayan bir dil ve üslup kullanılması
◊ Diğer kullanıcıların özgürlük alanlarını kısıtlayacak, saldırgan tutumlar içeren paylaşımlardan kaçınılması
◊ Kullanıcıların kişilik ve görüşlerine saygılı olunması
◊ İnsan onurunun temelinde yatan özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi
◊ Sözlü şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulmaması
◊ İfşa, taciz ve siber zorbalık oluşturan eylemlerin yapılmaması
◊ Şeffaf olunması, anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması
◊ Sahte isimlerle paylaşımlarda bulunan hesaplara itibar edilmemesi, görünürlüğünün artırılmaması
◊ Hassas dönemlerde infial yaratacak, korku ve endişe iklimi oluşturacak paylaşımlardan kaçınılması
◊ Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi
◊ Alıntı yapılıyorsa, kaynağın referans gösterilmesi
◊ Toplumsal ahlaka aykırı içerik oluşturulmaması ve bu tarz içeriklerin yayılmaması.
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