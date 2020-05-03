AK Parti'den Sosyal medyaya 12 kural

Ünal, “Bu kuralların her birine her bir teşkilat mensubumuz sonuna kadar riayet edecek” dedi.

◊ Saygılı, hakaret ve nefret söylemi barındırmayan bir dil ve üslup kullanılması



◊ Diğer kullanıcıların özgürlük alanlarını kısıtlayacak, saldırgan tutumlar içeren paylaşımlardan kaçınılması



◊ Kullanıcıların kişilik ve görüşlerine saygılı olunması



◊ İnsan onurunun temelinde yatan özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi



◊ Sözlü şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulmaması



◊ İfşa, taciz ve siber zorbalık oluşturan eylemlerin yapılmaması



◊ Şeffaf olunması, anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması



◊ Sahte isimlerle paylaşımlarda bulunan hesaplara itibar edilmemesi, görünürlüğünün artırılmaması



◊ Hassas dönemlerde infial yaratacak, korku ve endişe iklimi oluşturacak paylaşımlardan kaçınılması



◊ Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi



◊ Alıntı yapılıyorsa, kaynağın referans gösterilmesi



◊ Toplumsal ahlaka aykırı içerik oluşturulmaması ve bu tarz içeriklerin yayılmaması.