AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahir Ãœnal, parti Ã¼yeleri iÃ§in hazÄ±rlanan 'Sosyal Medya Etik KurallarÄ±'nÄ± kamuoyuna aÃ§Ä±kladÄ±. Ãœnal'Ä±n Twitter hesabÄ±ndan, "Bu kurallarÄ±n her birine her bir teÅŸkilat mensubumuz sonuna kadar riayet edecektir. DiÄŸer siyasi partilerden de aynÄ± hassasiyeti beklemekteyiz" notuylaÂ duyurduÄŸu o listede, "Sosyal medyanÄ±n getirdiÄŸi kolaylÄ±klar, bilgiye ulaÅŸÄ±mda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± hÄ±z ve avantajlar hepimizin malumudur ancak; diÄŸer platformlara gÃ¶re bu mecranÄ±n daha kuralsÄ±z ve genel toplumsal kabullerin dÄ±ÅŸÄ±nda bir hareket alanÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lmesinin Ã§eÅŸitli ahlaki ve etik sorunlarÄ± beraberinde getirmektedir" denildi.Â

'YALAN VE Ä°FTÄ°RA ARACINA Ã‡EVRÄ°LDÄ°'

DiÄŸer kitle iletiÅŸim araÃ§larÄ±nÄ±n aksine anlÄ±k ve gÃ¼ncel bilgiyi kullanÄ±cÄ±larÄ±na sunan ve etkileÅŸim dÃ¼zeyi yÃ¼ksek olan mecrada, etik kurallarÄ±nÄ±n belirlenmesi artÄ±k kaÃ§Ä±nÄ±lmaz hale geldiÄŸi belirtilen listede,Â "Bu kurallarÄ±n eksikliÄŸinden kaynaklanan problemler, her geÃ§en gÃ¼n kiÅŸi ve topluluklara yÃ¶nelik zararlarÄ±n daha da bÃ¼yÃ¼mesine yol aÃ§mÄ±ÅŸ, kÃ¶tÃ¼ niyetli kiÅŸi ya da gruplarÄ±nÄ±n bu eksiklikten faydalanarak sosyal aÄŸlarÄ± nefret dilinin egemen olduÄŸu, kiÅŸisel ve kurumsal haklarÄ±n hiÃ§e sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birer yalan ve iftira aracÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmelerine neden olmuÅŸtur. Bu durum etik kurallar dÄ±ÅŸÄ±nda hukuki sorumluluklarÄ± da iÃ§ermektedir"Â ifadelerineÂ yer verildi.

'Ã–ZGÃœRLÃœKLERÄ°N SOSYAL MEDYA DA DA KORUNMASI GEREKÄ°R'

Listede ayrÄ±ca, sosyal aÄŸlarÄ±n doÄŸru kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, vatandaÅŸlarÄ±n birÃ§ok sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulabilmesine imkan saÄŸlayan, kiÅŸilerin direkt muhataplarÄ± ile temasa geÃ§ebilmesine fÄ±rsat veren platformlar bÃ¼tÃ¼nÃ¼ olduÄŸu ve bu platformlarÄ±n etik kurallar Ã§erÃ§evesinde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde en az zararla, topluma en Ã§ok faydayÄ± saÄŸlayabilecek ortamlardan biri haline gelebileceÄŸi belirtilerek, "UnutulmamalÄ±dÄ±r kiÂ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±, bir diÄŸerinin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerdir. Zarar verici sonuÃ§lar Ã¼retecek eylemlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k deÄŸil, bizatihi Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± sonucunu doÄŸurur. Bu manada Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin sosyal medyada da korunmasÄ± gerekmektedir" aÃ§Ä±klamasÄ±na yer verildi.

Sosyal aÄŸlarda zarara yol aÃ§an sorunlar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak belirlendiÄŸi aktarÄ±lan 12 maddelikÂ etik kurallarÄ±, ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:

1- SaygÄ±lÄ±, hakaret ve nefret sÃ¶ylemi barÄ±ndÄ±rmayan bir dil ve Ã¼slup kullanÄ±lmasÄ±.

2- DiÄŸer kullanÄ±cÄ±larÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k alanlarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayacak, saldÄ±rgan tutumlar iÃ§eren paylaÅŸÄ±mlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±.

3- KullanÄ±cÄ±larÄ±n kiÅŸilik ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine saygÄ±lÄ± olunmasÄ±.

4- Ä°nsan onurunun temelinde yatan Ã¶zel yaÅŸamÄ±n gizliliÄŸi hakkÄ±nÄ±n ihlal edilmemesi.

5- SÃ¶zlÃ¼ ÅŸiddet ve tehdit iÃ§erikli paylaÅŸÄ±mlarda bulunulmamasÄ±.

6- Ä°fÅŸa, taciz ve siber zorbalÄ±k oluÅŸturan eylemlerin yapÄ±lmamasÄ±.

7- Åžeffaf olunmasÄ±, sosyal medya mecralarÄ±nda, anonim hesaplar kullanmayarak aÃ§Ä±k kimlikle, gerekli hukuki sorumluluÄŸu Ã¼stlenerek ve gerÃ§ek kiÅŸiler olarak bulunulmasÄ±.

8- Sahte isimler Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±mlarda bulunan hesaplara itibar edilmemesi, bu hesaplarÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n artÄ±rÄ±lmamasÄ±.

9- Kimi hassas dÃ¶nemlerde toplumda infial oluÅŸturacak, genel bir korku ve endiÅŸe iklimi oluÅŸturacak paylaÅŸÄ±mlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±, paylaÅŸÄ±mlarda saÄŸduyunun korunmasÄ±.

10- Teyide muhtaÃ§ bilgilerin gerÃ§ekliÄŸinden emin olunmadan paylaÅŸÄ±lmamasÄ±, bilgilerin doÄŸruluÄŸu iÃ§in meselenin muhataplarÄ±nÄ±n, resmiÂ kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n takip edilmesi, manipÃ¼lasyon ve yalana prim verilmemesi.

11- AlÄ±ntÄ± yapÄ±lÄ±yorsa, bilginin alÄ±ntÄ±landÄ±ÄŸÄ± kaynaÄŸÄ±n referans gÃ¶sterilmesi.

12- Toplumsal ahlaka aykÄ±rÄ± iÃ§erik oluÅŸturulmamasÄ± ve bu tarz iÃ§eriklerin yayÄ±lmamasÄ±.

Listenin sonunda yer alan aÃ§Ä±klamada ise "Ãœzerinde durulan bu maddelerin, toplumlarÄ±n genel ahlak kurallarÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k adÄ± altÄ±nda Ã§iÄŸnenmesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilmesi adÄ±na hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Sosyal medya kullanÄ±mÄ±nda etik kurallarÄ±n belirlenecek ve benimsenecek olmasÄ±nÄ±n, mevcut sorunlarÄ±n ortadan kalkmasÄ±nÄ±, akabinde de yeni sorunlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesini saÄŸlayacaktÄ±r" denildi.

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