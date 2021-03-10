AK Parti’den sosyal medya anketi: Yüzde 58’i siyasetçileri takip etmiyor

AK Parti, 26 ilde 18 yaş ve üzeri 1512 vatandaşın katıldığı bir sosyal medya anketi yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulan ankete göre, vatandaşların büyük çoğunluğu Instagram ve Facebook kullanmayı tercih ediyor. Ankete katılanların yüzde 25.1’i sosyal medyadaki siyasi tartışmalara nadiren, yüzde 6’sı sıklıkla, yüzde 68.9’u ise hiçbir zaman katılmadığını söyledi. “Sosyal medya siyasetçileri daha iyi tanımamı sağlar” sorusuna ankete katılanların yüzde 36.6 “katılmıyorum”, yüzde 32.4 “katılıyorum” ve yüzde 14.9 “ne katılıyorum, ne katılmıyorum” yanıtını verdi.

‘TARTIŞMALAR İKNA EDİCİ DEĞİL’

Ankete katılanların 45.1’i siyasi tartışmaları hiçbir zaman takip etmediğini, yüzde 35.2’si nadiren, yüzde 19.7’si ise sıklıkta takip ettiğini belirtti. Ankate katılanların yüzde 44’ü ise “Sosyal medya tartışmaları, ‘yüz yüze yapılan tartışmalardan daha ikna edicidir yorumuna katılıyor musunuz?” sorusuna “katılmıyorum” yanıtını verdi.

% 79 ‘FAKE HESAP YASAKLANSIN’ DEDİ

Ankete katılanların yüzde 80’i “Sosyal medyada takip ettiğim fake hesapların siyasi paylaşımlarına güvenirim” sorusuna “katılmıyorum” yanıtını verdi. Ankette, bu hesapların yasaklanıp yasaklanmamasına ilişkin soruya katılımcıların yüzde 79.6’sı “yasaklanmalı” dedi. “Sizce hangi siyasi parti sosyal medyada en güçlüdür” sorusuna, yüzde 38.4 AK Parti, yüzde 16.9 CHP, yüzde 2.1’i MHP, yüzde 1.7’si de İYİ Parti dedi.