AK Parti’den sokak hayvanları açıklaması... ‘Ötenazi‘ teklifi yolda

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Başıboş sokak köpeklerine yönelik kanun teklifine son şekli verilmek üzere. Teklifin, temmuz ayında Meclis’e sunulması bekleniyor. CNN Türk yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tartışmalara yol açan uyutma seçeneğinin, düzenlemede yer alacağını söyledi.



RİSK TAŞIYANLAR



Güler, “Toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanların da sağlığını korumak zorundasınız” diye konuştu. Abdullah Güler, hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan hayvanlara yönelik uygulamanın “öldürülme” ya da “uyutulma” değil, “ötanazi” tanımıyla yasada yer alacağını belirtti.



KİM KARAR VERECEK



“Ötenaziye kim karar verecek?” sorusu üzerine Güler, kuduz olan, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyuttaki köpeklerin uyutulmasına, veteriner hekimler ve kamu yöneticilerinin karar vereceğini söyledi. Teklifte en önemli başlığın kısırlaştırma olacağının altını çizen AK Parti Grup Başkanı Güler, kısırlaştırma ile beraber sahiplendirmenin de özendirileceğini vurguladı.