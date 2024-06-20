×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti’den sokak hayvanları açıklaması... ‘Ötenazi‘ teklifi yolda

Güncelleme Tarihi:

#Sokak Hayvanları#Abdullah Güler#Ötenazi
AK Parti’den sokak hayvanları açıklaması... ‘Ötenazi‘ teklifi yolda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 07:00

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, uzun süredir tartışma konusu olan başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin bilgi verirken “Uyutulma olmak zorunda, yasada ötanazi diye geçecek” dedi.

Haberin Devamı


Başıboş sokak köpeklerine yönelik kanun teklifine son şekli verilmek üzere. Teklifin, temmuz ayında Meclis’e sunulması bekleniyor. CNN Türk yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tartışmalara yol açan uyutma seçeneğinin, düzenlemede yer alacağını söyledi.

RİSK TAŞIYANLAR

Güler, “Toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanların da sağlığını korumak zorundasınız” diye konuştu. Abdullah Güler, hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan hayvanlara yönelik uygulamanın “öldürülme” ya da “uyutulma” değil, “ötanazi” tanımıyla yasada yer alacağını belirtti.

KİM KARAR VERECEK

“Ötenaziye kim karar verecek?” sorusu üzerine Güler, kuduz olan, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyuttaki köpeklerin uyutulmasına, veteriner hekimler ve kamu yöneticilerinin karar vereceğini söyledi. Teklifte en önemli başlığın kısırlaştırma olacağının altını çizen AK Parti Grup Başkanı Güler, kısırlaştırma ile beraber sahiplendirmenin de özendirileceğini vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sokak Hayvanları#Abdullah Güler#Ötenazi

BAKMADAN GEÇME!