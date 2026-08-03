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Terörsüz Türkiye süreci: Çerçeve Kanun Teklifi imzaya açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Abdullah Güler#AK Parti#Çerçeve Yasa
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 14:47

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasa ile ilgili siyasi partilere bugün ön bilgilendirme yapacak. Ayrıca "Çerçeve Kanun Teklifi" TBMM'de imzaya açıldı. Teklifin yarın saat 17.00'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor.

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Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak "Çerçeve Kanun Teklifi" TBMM'de imzaya açıldı. Teklifin yarın saat 17.00'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye süreci için adımlar atılmaya devam ediyor. Bu hafta Meclis’e gelmesi beklenen çerçeve yasa için kritik bir son dakika haberi geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa ile ilgili partilere bugün ön bilgilendirme yapacak.

Geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye için hazırlanan çerçeve yasanın bu hafta Meclis'e sunulmasını beklediğini söylemişti. 

“SÜREÇ MENZİLİNE VARACAK”

Geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkanvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda geniş tabanlı bir uzlaşının önemini vurgulamıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da pazar günü İstanbul’da yaptığı açıklamada sürecin menzilene varacağını ifade etmiş ve kararlılık vurgusu yapmıştı.

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#Abdullah Güler#AK Parti#Çerçeve Yasa

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