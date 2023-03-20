Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti’den sakin kampanya

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Seçim#Hazırlık
AK Parti’den sakin kampanya
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:00

Bir yandan 14 Mayıs listelerini hazırlamak için çalışmalar yürüten AK Parti, diğer yandan da seçim kampanyasında yürüteceği stratejiyi belirlemeye başladı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı toplantılarda, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sorunları bizim önceliğimiz. Buna göre sakin bir seçim yürüteceğiz” talimatını verdi.

‘HER SÖZ TUTULACAK’

Buna göre Erdoğan, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, sık sık deprem bölgesinde toplu çadır iftarlarına ya da sahur programlarına katılacak, aileleri ziyaret edecek. Erdoğan’ın ayrıca, büyükşehirlerde nisan ayıyla beraber mitinglere başlaması planlanırken, seçim beyannamesi ve aday tanıtımının nisan sonu gibi yapılacağı belirtiliyor.
Öncelik deprem bölgesindeki çalışmalar olacak. AK Parti teşkilatları, vatandaşların taleplerini anbean Genel Merkez’e raporla bildirecek. Seçim kampanyasının temelini ‘konut yapımının hızlandırılması ve vatandaşa verilen her sözün tutulması’ söylemi oluşturacak. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Seçim#Hazırlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD
Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

#Sağlık