AK Parti’den sakin kampanya

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Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı toplantılarda, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sorunları bizim önceliğimiz. Buna göre sakin bir seçim yürüteceğiz” talimatını verdi.



‘HER SÖZ TUTULACAK’



Buna göre Erdoğan, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, sık sık deprem bölgesinde toplu çadır iftarlarına ya da sahur programlarına katılacak, aileleri ziyaret edecek. Erdoğan’ın ayrıca, büyükşehirlerde nisan ayıyla beraber mitinglere başlaması planlanırken, seçim beyannamesi ve aday tanıtımının nisan sonu gibi yapılacağı belirtiliyor.

Öncelik deprem bölgesindeki çalışmalar olacak. AK Parti teşkilatları, vatandaşların taleplerini anbean Genel Merkez’e raporla bildirecek. Seçim kampanyasının temelini ‘konut yapımının hızlandırılması ve vatandaşa verilen her sözün tutulması’ söylemi oluşturacak.