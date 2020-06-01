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DHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: AK Parti'den Rum kesimindeki cami saldırısına tepki

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Son dakika haberler: AK Parti'den Rum kesimindeki cami saldırısına tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı. 

Çelik, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır."

Son dakika haberler: AK Partiden Rum kesimindeki cami saldırısına tepki

Güney Kıbrıs’ta bulunan Köprülü Camisi’ne çirkin saldırı
Güney Kıbrıs’ta bulunan Köprülü Camisi’ne çirkin saldırı
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