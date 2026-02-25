AK Parti’den Ramazan süslemesi

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 07:00

AK Parti, TBMM Ana Bina’da kullandığı koridorda ramazan ayına özgü düzenleme yaptı.

AK Parti Grup Yönetim Kurulu katı ve koridorları, özel motifler ve ay-yıldız biçiminde ışıklandırmalarla süslendi. Grup yöneticilerinin makam odalarına geçiş yapılan bölüme de “Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan” yazılı panolar yerleştirildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da süsleme çalışmasına eşlik etti. Yenişehirlioğlu, “AK Parti Grup Başkanlığımızı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimiyle buluşturduk. Ramazanın bereketini çalışma ortamımıza da taşıyarak bu güzel ayın huzurunu hep birlikte hissetmek istedik” dedi.

