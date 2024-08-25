AK Parti’den Özkan’ın sözlerine peşpeşe tepkiler: Çirkinlik abidesi

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP’nin sorunudur" ifadelerini kullandı.



BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret eden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye’ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: ÇİRKİN İFADELERİNİ KENDİSİNE İADE EDİYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tuncay Özkan’ın sözlerine ilişkin, "Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz" dedi.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin sözlerine yanıt verdi. Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin! Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem davamızın lideri olarak her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur! Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir. Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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HAMZA DAĞ: ERDOĞAN'DAN ÖYLE BİR TOKAT YEDİLER Kİ SIRÇA KÖŞKLERİNDEN DE KOVULDULAR

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a bir yanıt da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verd:

Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi "Milletin Adamına" dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da.





