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AK Parti’den Özel’e: Cambaza bak yöntemi

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#Hamza Dağ#AK Parti#Özgür Özel
AK Parti’den Özel’e: Cambaza bak yöntemi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 07:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “erken seçim” açıklamalarına ilişkin, “‘Cambaza bak cambaza’ yöntemiyle yerel yönetimlerdeki kriz ve skandalların üzerini örtmeyi hedeflemektedir” dedi.

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Dağ, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “AK Parti’nin hizmet siyasetine gölge düşürmeye çalışanlar, bugün icraat ve hizmet adına bir arpa boyu kadar yol katedememişlerdir. 31 Mart seçimlerinin ardından, yaklaşık 4 aylık süre zarfında yerel yönetimlerde tam anlamıyla fiyasko olan bir CHP tablosuyla karşı karşıyayız. CHP’li belediyeler ve belediye başkanları, skandallar, nepotizm, usulsüzlükler ve vizyonsuzluklarla kamuoyu gündemine gelmektedir. Süreçte resmen kayırmacılık rekoru kırdılar.

ÇARK ETMİŞTİR

Özgür Özel, ‘31 Mart seçimlerinden sonra erken seçim taleplerinin olmadığını, vatandaşa hizmet noktasında çalışacaklarını’ ifade etmiştir. Bu açıklamaların üzerinden çok geçmeden ‘1.5 sene içerisinde erken seçim olur’, ve ‘erken seçim istiyorum’ gibi söylemlerle karşımıza çıkmıştır. Bu söylem değişikliğinin temeli ise yönettikleri belediyelerdeki beceriksizliklerin henüz 6 ay olmadan gün yüzüne çıkmış olmasıdır. CHP belediyelerindeki bu yönetimsel zafiyetler, usulsüzlükler, rantsal ilişkiler  zaman içerisinde bir çığ gibi büyüyecek, kamuoyunda bugünkünden çok daha fazla bir tepkiye sebebiyet verecektir. Erken seçim isteklerinin arkasında yatan temel sebep budur. Sözün özü, çark etmiştir. CHP’de genel başkanlar değişse de çark etmek kültürü değişmemektedir.”

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#Hamza Dağ#AK Parti#Özgür Özel

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