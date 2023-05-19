AK Parti’den Oğan’la alt düzey temas planı

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AK Parti’de ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la görüşme sürecinde bazı hassasiyetlere dikkat edileceğine vurgu yapıldı. Bu kapsamda, sürecin herhangi bir pazarlık evresine getirilmemesi konusu üzerinde özellikle durulacağı belirtildi. AK Parti kurmayları, 28 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin önemli olduğuna vurgu yaparak, “Bu sürecin bir pazarlık evresine getirilmemesi gerekiyor. Bu yüzden öncelikle karşı tarafın tavrına bakılabilir, daha sonra süreç o şekilde işler. Durum nelerin öncelikli olduğu. Bizim için öncelikli olan Türkiye’dir. Sinan Oğan’a verilen ağırlıklı olarak milliyetçi hassasiyetle bakan, bayrak endişesi, teröre karşı verilmiş oylardır. Oyların hassasiyetle nereye gideceği belli. Profili belli” değerlendirmesi yaptılar. Sinan Oğan’ın ise kararını birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

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DESTEKLEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise CNN Türk canlı yayınında, Sinan Oğan’la bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruya “Şimdi bir kere Sinan Bey’i tebrik etmek lazım. Aldığı oy önemli bir oydur. Oy veren kitlenin temel özelliği Türkiye’nin bölünmesine karşı olan başarılı bir kitle. İkinci turda Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacaklarını düşünüyoruz” yanıtını verdi.

HERKESİN OYUNA TALİBİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, 2. turda herkesin oyuna talip olduklarını belirterek, “Gelin Türkiye Yüzyılı’nı beraber inşa edelim. Gelin elini uluslararası arenada güçlendirelim. Biz kazandığımızda herkes kazanacak. Biz milletimizin tamamının 2. turda oyuna talip olduğumuzu ifade ediyoruz. Stratejik birçok adım atıyoruz, atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bunların yanı sıra, parti kulislerinde MHP kanadının Sinan Oğan’la ittifaka çok sıcak bakmadığı yönünde değerlendirilmeler yapılıyor.