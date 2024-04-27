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AK Parti’den o üyeye soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#AK Parti#İbrahim Efe
AK Parti’den o üyeye soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 07:00

Kocaeli’de kavga sırasında kendini yere atan AK Parti meclis üyesi İbrahim Efe hakkında, partisi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

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CHP’li İzmit Belediyesi ile AK Parti’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında önceki sabah yol yapımı nedeniyle kavga çıktı. Durumu haber alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de olay yerine gitti. Hürriyet bölgeye girdiği sırada, yanına yaklaşmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AK Partili belediye meclis üyesi İbrahim Efe, vatandaşlar tarafından engellenmek istendi. Bir kişinin omzundan itmesiyle kendini yere atan Efe, bağırarak yerde yuvarlandı. Efe ardındankendisini iten kişiyi, ayaklarıyla müdahale edip düşürdü. O anlar kameraya yansıdı.

ÖZÜR DİLEDİ

Efe’nin abartılı şekilde yuvarlanması sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine İbrahim Efe bir özür açıklaması yaptı. AK Parti de İbrahim Efe ile ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

 

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#Kocaeli#AK Parti#İbrahim Efe

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