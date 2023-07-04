AK Parti'den memur maaşı açıklaması: Bu hafta Meclis'e sunacağız

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AK Parti'den memur maaşı zammına ilişkin yeni bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "En düşük memur maaşını 22 bin TL yapacak kanun teklifini bu hafta Meclis'e sunacağız." dedi.

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Gözler memur maaşlarına zam için Meclis’te yapılacak düzenlemeye çevrilirken Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sürece ilişkin açıklamalar yaptı. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, “Yoğun bir mesai harcanıyor. Kimsenin mağdur olmaması için çok kapsamlı düşünülüyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak” dedi. Işıkhan, şunları kaydetti:

MEMUR MAAŞLARINA ZAM

“Yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce. bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması için, çalışanlarımızın refahın arttırılması bizim için önemli.Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak ve enflasyona ezdirmemek”