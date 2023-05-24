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AK Parti'den Marmaraereğlisi'nde asılan broşürler için suç duyurusu

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#MARMARAEREĞLİSİ#Tekirdağ#Polis
AK Partiden Marmaraereğlisinde asılan broşürler için suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 15:05

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu öncesi, oy pusulası şeklinde hazırlanan 'Karar ver' başlığı taşıyan broşürler asıldı. Broşürlerle ilgili AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Gökmen, kin, nefret ve ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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Marmaraereğlisi'nde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi, oy pusulası şeklinde hazırlanmış 'Karar ver' başlığında üzerinde CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile yan tarafında çöpten yiyecek toplayan ve peçeli insanların fotoğraflarının yer aldığı broşürler çeşitli noktalara asıldı. Ağırlıklı olarak duvar ve ikaz levhalarına asılan broşürler, polis ekipleri tarafından toplandı. Polis, ilçedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alarak, broşürleri asanları yakalamak için çalışma başlattı.

'BU TARZ SÖYLEMLERİN HER DAİM KARŞISINDA OLACAĞIZ'

AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Başkanı Muhammet Gökmen, konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gökmen, "23 Mayıs 2023 gecesi kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ilçemiz genelinde otobüs durağı, trafik tabelaları, okul duvarları, kamu binalarının duvarları, elektrik direkleri gibi birçok yere baş örtüsü ve çarşaf kullanan vatandaşlarımıza karşı kin nefret ve ayrıştırıcılık içeren görsel afişler yapıştırılmıştır. AK Parti İlçe Başkanlığı olarak bu afişleri gördüğümüz andan itibaren gerekli devlet kuruluşlarımıza suç duyurusunda bulunduk. Şerife Bacıların, Nene Hatunların, Kara Fatmaların yetiştiği bu aziz topraklarda bu tarz söylemlerin her daim karşısında olacağız. Bu afişleri asanlarla ve halkımızı bu tür ayrıştırıcı söylemlerde bulunanlarla mücadelemiz sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her daim devam edecektir. Unutmayın ki; Türkiye Cumhuriyeti 85 milyon insanımızın barış, huzur ve güvenlik içinde yaşadığı din, dil, ırk ve mezhep ayrılığı gözetmeksizin her bir vatandaşın ortak vatanıdır" dedi. (DHA)

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#MARMARAEREĞLİSİ#Tekirdağ#Polis

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