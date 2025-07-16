AK Parti'den LGS'deki iddialarla ilgili açıklama: İmam Hatip okullarına dönük üretilen yalan kampanyası

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Her vesileyle milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlar maalesef bu kötülükleriyle okullarımızı ve çocuklarımızı da hedef alıyorlar.

LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra İmam Hatip Okullarına dönük üretilen yalan kampanyası ideolojik fanatizmin yeni bir örneğidir.

Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığının söylenmesi yanlış bir bilgidir. Yanlış bilgiyi “yalan siyaseti”ne çevirenlerin yaptıkları kampanya, kasıtlı bir kötülük ve nifak kampanyasıdır.

Vesayet zamanlarının kötülük dolu yöntemlerinin bugün de kullanılması fanatizmin bir “nifak siyaseti” olarak yürürlükte olduğunu gösteriyor.

Nifak ve kötülük siyaseti peşinde koşanların, bu ülkenin değeri olan okullarımızı ve çocuklarımızı hedef almasına müsaade etmeyiz.

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Tüm okullardaki öğrencilerimizin başarıları hepimizi sevindirmelidir.

LGS'ye giren bütün gençlerimizi kutluyoruz. Başarılar diliyoruz.