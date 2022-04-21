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AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na fatura tepkisi 

#Kemal Kılıçdaroğlu#Hamza Dağ#Fatura
AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na fatura tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektriğinin kesildiğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, "Tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka haline geldiğini bir kez daha kanıtlamıştır" sözleriyle tepki gösterdi. 

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Elektrik zamlarına tepki olarak faturasını ödemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesildiğini duyurmuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Dağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geceliği 100 bin liraya otelde kalan CHP Genel Başkanı, aylık 300 liralık faturayı ödememiş. Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca protest oluyor. Tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka haline geldiğini bir kez daha kanıtlamıştır."

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Hamza Dağ#Fatura

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