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AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum

Güncelleme Tarihi:

#Bülent Turan#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
AK Partiden Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına ilk yorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 21:44

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama yaptı. Turan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayarak "Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Turan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!"

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#Bülent Turan#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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