AK Parti'den 'kadına şiddetle mücadele' çalıştayı

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, Ankara'daki otelde, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uygulama Pratikleri ve Öneriler' konulu disiplinler arası çalıştay düzenledi. Çalıştayın açılışında konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, burada kadına yönelik şiddete ilişkin çözüm önerilerini değerlendireceklerini söyledi.

Şiddet gerçekleşmeden önceki sürecin ayrı bir konu, şiddet gerçekleştikten sonraki sürecin ise ayrı bir konu olduğunu vurgulayan Keşir, "Kurumlar arası koordinasyon son derece önemli. Aile, İçişleri, Adalet Bakanlıklarının bu konudaki koordinasyonları son derece önemli. Şiddetle mücadele bizim son 20 yılda üzerinde önemle durduğumuz bir konu. 2002 seçim beyannamemizde bile 'töre-namus saikiyle işlenen cinayet' seçim beyannamemizde vardı. 2005’te Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız köklü değişiklikle beraber Türkiye'de töre saikiyle işlenen cinayet yok denecek kadar az" dedi.

'MEDYAYA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR'

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunun en önemli unsur olduğunu vurgulayan Keşir, "Medyaya bu konuda önemli bir rol düşüyor. Medya aynı zamanda önemli bir öğrenme aracı, onun için medyanın şiddet haberlerindeki dili de çok önemli. Sivil topluma büyük görev düşüyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konular, topyekun mücadeleyi gerektiren konular. Üniversiteler, akademi, kamu kurumları toplumun tüm katmanlarının iş birliğini gerektiren konular. Siyasi partiler bu konunun tam ortasında yer alıyor. Çok verimli bir toplantı yapacağımıza inanıyorum. Burada tüm taraflar bir masada oturup verimli bir rapor ortaya çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

Çalıştay; Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) temsilcilerin sunumlarıyla devam etti.