AK Parti’den Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu’ya 81 ilde suç duyurusu

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda suç duyurusu yaptı. Dilekçede gazeteci Sedef Kabaş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un 14 Ocak 2022 günü katıldıkları televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri ile ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işledikleri belirtildi. CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, ‘tehdit’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama’ suçlarını işlediği ifade edildi. Kabaktepe “Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz” dedi.