AK Parti’den Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu’ya 81 ilde suç duyurusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda kar devam edecek mi Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kar devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı#İstanbul Kar
Yeni vergi avantajı kime ne getiriyorYeni vergi avantajı kime ne getiriyor?#Asgari Ücret
6 milyon TL istenen Okan Kocuk için flaş iddia Başka milli takım...6 milyon TL istenen Okan Kocuk için flaş iddia! Başka milli takım...#Okan Kocuk
İstanbul kara teslim Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandıİstanbul kara teslim! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı#Yoğun Kar
Erdoğan talimat verdi Soylu ve Karaismailoğlu İstanbula geldiErdoğan talimat verdi! Soylu ve Karaismailoğlu İstanbul'a geldi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Mikrofonu açık unuttu... Bidendan skandal sözler: Muhabire küfür ettiMikrofonu açık unuttu... Biden'dan skandal sözler: Muhabire küfür etti!#Joe Biden
Umuttan mı Umutsuzluktan mıUmuttan mı? Umutsuzluktan mı?#Fatma Girik
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Tarihin en derin krizi... Floryaya gidemeyen G.Saraylı yöneticiTarihin en derin krizi... Florya'ya gidemeyen G.Saraylı yönetici#Galatasaray
Dış politikada hedef: Sorunsuz çember Kritik toplantının ayrıntıları belli olduDış politikada hedef: Sorunsuz çember! Kritik toplantının ayrıntıları belli oldu#Cumhurbaşkanlığı
Yoncalardan biri soldu Daha sert, tuttuğunu koparan, her daim hakkının peşine düşen bir isimdi...Yoncalardan biri soldu! 'Daha sert, tuttuğunu koparan, her daim hakkının peşine düşen bir isimdi...'#Fatma Girik
Manisalı Raphalein hikayesi Efsane yapımı hatırlattıManisalı Raphale'in hikayesi! Efsane yapımı hatırlattı#Raphael Esrail
Rahat uyu Saadet HanımRahat uyu Saadet Hanım#Saadet Göncay
Kılıçdaroğlu formül arayışındaKılıçdaroğlu formül arayışında#Kılıçdaroğlu
Resmen Omicronu ele veriyor... Bu belirtiye dikkatResmen Omicron'u ele veriyor... Bu belirtiye dikkat!#Omicron
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti’den Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu’ya 81 ilde suç duyurusu

#Sedef Kabaş#Osman Nuri Kabaktepe#AK Parti
AK Parti’den Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu’ya 81 ilde suç duyurusu

AK Parti, 81 ilde ‘Demokrasi Arenası’ programındaki sözleri nedeniyle Gazeteci Sedef Kabaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda suç duyurusu yaptı. Dilekçede gazeteci Sedef Kabaş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un 14 Ocak 2022 günü katıldıkları televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri ile ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işledikleri belirtildi. CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, ‘tehdit’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama’ suçlarını işlediği ifade edildi. Kabaktepe “Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sedef Kabaş#Osman Nuri Kabaktepe#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın