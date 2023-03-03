AK Parti'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 6'lı masa sözlerine ilk açıklamalar geldi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün gerçekleşen ‘Altılı Masa’ toplantısının ardından bugün partisinin Genel İdare Kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından parti genel merkezinde basın açıklaması yapan Akşener, Altılı Masa’nın millet iradesini kararlarını yansıtma kabiliyetini yitirdiğini dile getirdi. Akşener, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda göreve davet etti.

AK PARTİ'DEN AKŞENER'İN SÖZLERİNE İLK YORUM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?” ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, daha sonra TBMM'de gündeme ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin önemli bir seçime hazırlandığını belirterek, "6'lı Masa diye ifade edilen yapının son siyasi kavgası tam bir ibretlik tablodur. Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor. Bu tam bir siyasi dansözlüktür. Biri sormadan aday olduğunu iddia ediyor, ülke ülke geziyor. Birileri de tamamen sessiz kalarak sadece 2 vekillik için tüm siyasi hayatını, hatırasını, adeta gömüyor. Bu tavrın ve ekibin bırakın Türkiye'ye, kendilerine faydası olmadığını şu son birkaç günde görmüş olduk" diye konuştu.

Güçlü, prensipli ve zamanında açıklanan bir adayla yarışmak istediklerine değinen Turan, "Çünkü iyi muhalefet, iyi iktidarın da referansıdır aynı zamanda; ama bu saatten sonra açıklanacak olan aday olsa olsa usulen bir adaylıktır. 6'lı Masa'nın isteği güçlü bir cumhurbaşkanı, önemli bir siyasi liderlik değil, sadece bir özel kalem müdürü arayışıdır" dedi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI: HİÇ ŞAŞIRMADIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber'de katıldığı yayında Akşener'in sözlerine şaşırmadığını söylerken, 'Dün akşam imzaladıkları protokol tartışıldı. Belli ki orada sorun yaşanmış Bugün de İYİ Parti bugün masayı devirdi.' ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamasından satır başları şu şekilde:

Hiç şaşırmadım. Kurulduğu andan itibaren altılı masa ile ilgili çok şey söylendi... Bu süreçler beklenir gibiydi. Dün akşam imzaladıkları protokol tartışıldı. Belli ki orada sorun yaşanmış Bugün de İYİ Parti bugün masayı devirdi. En çok övündükleri şey farklı görüşlerden partilerin bir araya gelerek ortak projeler üretmesi ve hep birlikte masanın iradesi ile aday belirleneceği şeklindeydi. Biz bunların bir üretim yapacağına inanmamıştık. Bugün itibariyle gördük.

Adamlar aday belirleyemedi diye eleştiriliyordu. Adamlara biraz haksızlık yapıyoruz. Adamlardan beklenen kolay iş değil. Recep Tayyip Erdoğan ile yarışacak kişi bulmak kolay şey mi? İşte bulamadılar, masanın bir ayağı koptu, dağıldı. Şu bir gerçek ki 14 Mayıs’ta aziz milletimiz sayın Cumhurbaşkanı’mızı yeniden seçecek.

Seçmen bir şok yaşama hali içerisinde. Seçmen eleştirir, iktidarız eksiğimiz yok mu? Elbette var. Türk seçmeni sandığa giderken iyi muhasebe yapar. Kafasındaki karışıklığı iyi rafine yapar, oyunu ona göre kullanır. Bütün partilerde bunu yapacak seçmen çokça vardır.

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İnşallah 14 Mayıs akşamı sandıkta bunları göreceğiz.

2018 seçimlerinde Türkiye’de ilk defa Türkiye’de ilk defa ittifak uygulamasının yasal çerçevesi oluşturuldu. Partiler ittifak yapmak üzere seçime girdiler. Bu tabii ki ittifak masasında olan küçük ölçekli partilerin kimyasını bozdu. İnşallah bu seçimde de Cumhur ittifakı daha güçlü bir şekilde seçimden çıkacak.

Siyasette 24 saat bile çok uzun. Siyasi partilerin programları belli, hedefleri belli, Ortak hedefleri, projeleri olur. O projeler hedefinde birleşirler.

AKŞENER'İN BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRISI

Siyasi etik açısından bu çağrıyı doğru bulmuyorum. Sizin desteğinizle kazanmış da olsalar onlara tekrar çağrıda bulunmanın rasyonel ve etik olduğunu düşünmüyorum. HDP millet ittifakına omuz verecektir. HDP demek kürt seçmenin tamamı demek değildir.

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AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TUNÇ: 6’LI MASA TARİHE GÖMÜLDÜ

AK PARTİ Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem çöktü. 5 yıldır tek icraatları toplanıp toplanıp dağılmak, suni bir gündemle boş yere kamuoyunu meşgul etmek olan 6’lı masa tarihe gömüldü.' dedi.

Tunç ayrıca, 'Güçlü Türkiye’nin inşası için durmak yok yola devam. Hayırlı olsun Türkiyem. Toplandılar toplandılar dağıldılar! Aylarca süren 6'lı masa tiyatrosu dağıldı... Parlamenter sistem hayali iflas etti. Biz bugüne kadar olduğu gibi milletimizle omuz omuza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaralarımızı sarmaya Türkiye'yi hep beraber inşa etmeye devam edeceğiz.' paylaşımında bulundu.