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AK Parti’den ‘İstanbul’ toplantısı

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#AK Parti#Ekrem İmamoğlu#Osman Nuri Kabaktepe
AK Parti’den ‘İstanbul’ toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 07:00

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 yıllık başkanlık döneminin değerlendirildiği ‘İstanbul’un Kaybolan Yılları’ toplantısı gerçekleştirildi.

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Toplantıda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu konuşma yaptı. Kabaktepe, toplantıda şunları söyledi: “Şehir bir canlı organizmadır. Bu şehrin hayatiyetini devam ettirebilmesi için 10 yılı, 20 yılı, 30 yılı düşünerek hareket etmeniz lazım. Bu açıdan baktığımızda maalesef Sayın İmamoğlu, CHP’li İBB yönetimi İstanbul’da kalıcı bir eser üretememiş, bırakamamış ve yapamamıştır. Herkesin bilmesini ve duymasını da istiyorum. İstanbul’un geleceğinde 2024 seçimlerinde Sayın İmamoğlu’nu partisinin aday gösterip göstermeyeceğini bilmiyorum. Aday olsa da aday olmasa da İstanbul’un geleceğinde olmayacağını ve bunu gördüğümüzü de hissettiğimizi de ifade etmek istiyorum.”

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#AK Parti#Ekrem İmamoğlu#Osman Nuri Kabaktepe

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