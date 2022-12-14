Son dakika: AK Parti'den İmamoğlu'na verilen ceza sonrası ilk açıklama

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"Biz siyasi rekabeti önemseyen bir ekibiz" diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü:
Biz meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekibiz. Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var. Bu kararın da konusu yargıya hakarettir. Ancak bundan sonraki süreçte hem istinaf hem Yargıtay konusu olacaktır. Yani kesinleşmeyen bir karar var. Biz isteriz ve dileriz ki bütün siyasi rakiplerimiz hakarete varan davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım.
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