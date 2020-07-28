AK Parti’den ‘hilafet’ tepkisi: Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak

Ayasofya ibadete açıldıktan sonra ‘Gerçek Hayat’ adlı haftalık dergi “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın” başlıklı kapakla çıktı. Hilafet çağrısı tartışma yaratırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, rejimle ilgili siyasal kamplaşma üretmenin yanlış olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu nitelikleriyle Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır. Ülkemizin siyasal rejimi büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçmiş ve geleceğe yürümektedir” dedi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

CUMHURİYET GÖZBEBEĞİMİZ

“Türkiye’nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye’nin gündemi değildir. Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve büyük bir devlet olmasının yanı sıra, tüm dünyada ‘bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.’ Sorumluluğumuz ahlaki ve siyasidir. Siyasal temeli olmayan kamplaşmalar yerine ortak ideallerimizle geleceğe yürümeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Milletimizin duası ve desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve insanlık için erişilmez denilen hedeflere yürüyoruz. Cumhuriyetimiz parlamaya devam edecektir. Milletimizin tüm fertleri bu gelecekte pay sahibidir.

ATATÜRK’Ü SAYGIYLA YÂD EDİYORUZ

Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yâd ediyoruz. Tarihten bugüne kesintisiz bir halka olarak devam eden mücadele azmimizi daha da kuvvetli kılıyoruz. Cumhuriyetimiz, milletimizin asırlara dayanan büyük devlet geleneğinin birikimi ve billurlaşmış halidir. Mensubu olmakla şeref duyduğumuz milletimiz, insanlık ailesinin seçkin ve saygın mensubudur. Buna layık olmak hepimizin borcu ve kaderidir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti...”