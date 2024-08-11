AK Parti’den gençlik araştırması

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EN ÖNEMLİ SORUNLARI İŞSİZLİK: Hürriyet’in ulaştığı ankete göre, “Gençlerle ilgili çözülmesi gereken en önemli sorun nedir?” sorusuna gençlerin yüzde 25.8’i işsizlik yanıtını verirken, yüzde 21.9’u ekonomi ve yüzde 15.9’u ise eğitim dedi. Gençlerin yüzde 40.1’i de “yurtdışında yaşama planının olduğunu” söyledi. Ankete göre, gençlerin yüzde 36.6’sı kendisini “çok mutluyum” ve “mutluyum” olarak tanımlarken, yüzde 25.8’i ise “hiç mutlu değilim” ve “mutlu değilim” olarak tanımlıyor.

EKONOMİK KARAMSARLIK: Gelecekleri konusunda ise gençlerin yüzde 36.1’i “çok iyimserim” ve “iyimserim” olarak değerlendirirken, yüzde 33.6’sı “çok karamsarım” ve “karamsarım” diyor. “Neden geleceğiniz için karamsar düşünüyorsunuz?” sorusuna ise gençlerin yüzde 28.9’u “ekonomik sorunlar olduğu için” cevabını veriyor, yüzde 17.7’si ise “gelecek kaygısı” diyor.

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YÜZDE 57.5’İ SİYASETLE İLGİLENMİYOR

Gençlerin yüzde 21.3’ü siyasete “çok ilgi duyduğunu” ve “ilgi duyduğunu” söylerken, yüzde 57.5’i ise “hiç ilgi duymadığını” ve “ilgi duymadığını” aktardı. Ankete göre gençlerin yüzde 30.4’ü Atatürkçü, yüzde 13.6’sı Türk milliyetçisi, yüzde 4.7’si dindar, yüzde 4.3’ü muhafazakâr kesime kendini yakın görüyor.