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AK Parti’den 'Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç' çalıştayı

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#AK Parti#Çevre Ve Şehircilik#Geleceğe Nefes
AK Parti’den Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç çalıştayı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 12:15

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, "Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç" çalıştayı düzenleyecek.

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 AK Parti Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, çalıştay, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer'in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

ÇALIŞTAYDA MASAYA YATIRILACAK KONULAR

Çalıştayda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi"ne ulaşmak, sürdürülebilir ve dirençli şehirler inşa etmek, Sıfır Atık Hareketi'nin yaygınlaştırılması, yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılması, tarihsel, doğal ve kültürel mirasın korunması, deprem bölgelerindeki şehirlerin yeniden inşa edilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi gibi konular masaya yatırılacak.

81 İLİN BAŞKANLARI KATILACAK

İki gün sürecek çalıştaya 81 ilin AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanları ile teşkilat mensupları katılacak. Çalıştayda önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, milletvekilleri Ali Şahin ve Emel Gözükara Durmaz, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Karatape, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar ile belediye başkanları ve gazeteciler de konuşmacı olarak yer alacak.

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Etkinlikle, Türkiye'nin çevre ve şehircilik gündemine katkı sağlanması hedefleniyor.

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#AK Parti#Çevre Ve Şehircilik#Geleceğe Nefes

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