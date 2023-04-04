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AK Parti'den Finlandiya'ya NATO tebriği

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Finlandiya#NATO
AK Partiden Finlandiyaya NATO tebriği
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 18:06

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO'ya üyeliği resmileşen Finlandiya'ya tebrik açıklamasında bulundu. Çelik, "Finlandiya’yı NATO’ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz. Finlandiya'nın NATO’ya katılımı sürecinde Türkiye’nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. Türkiye demokratik değerlere dayanan savunma prensiplerine vurgu yapmıştır." ifadelerine yerdi.

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Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Finlandiya’yı NATO’ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz. Finlandiya'nın NATO’ya katılımı sürecinde Türkiye’nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. Türkiye demokratik değerlere dayanan savunma prensiplerine vurgu yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Türkiye'nin NATO'ya bazı yeni üyelik taleplerine onay vermesi, bu ülkelerin terörle mücadele konusunda yeterli tedbirleri almalarını gerektirmektedir. NATO’nun genişlemesinin ilkeler temelinde olması esastır. Bir savunma örgütü olan NATO’ya üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerekir. Nitekim Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması neticesinde Türkiye bu ülkenin NATO üyeliğine onay vermiştir. İsveç'in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir. Terörle mücadele için atılacak adımlar net ve somut olmalıdır.

 

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#Ömer Çelik#Finlandiya#NATO

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