Gündem Haberleri

AK Parti'den Fatma Nur Çelik açıklaması: Saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecek

AK Partiden Fatma Nur Çelik açıklaması: Saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 11:47

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bir öğrenci tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için mesaj yayımladı. Çelik, "Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da bir lisemizde gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Çok üzgünüz.

Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir.

Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir.

Fatma Nur öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Değerli ailesinin, tüm eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun...

Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize de acil şifalar diliyoruz.

