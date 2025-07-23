AK Parti'den Eurofighter anlaşması için ilk yorum: Geç kalınmış ama iyi bir nokta

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Yakında partimizin 24. yaş gününü kutlayacağız. Yeni bir kampanya da başlatacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Önemli günler söz konusu. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü. Dünyanın içinden geçtiği günlere bakınca Erzurum Kongresi'nin milli sınırlar içinde vatan bir bütündür ilkesi cumhurbaşkanımız tarafından ifadeleri çerçevesinde pusulamıza yön veriyor. Hatay'ın ana vatana katılmasının da yıl dönümündeyiz. Bunun arkasında Türkiye'nin önemli bir mücadelesi var.

Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Hatay'ın ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i rahmetle anıyoruz.

SURİYE'NİN İSTİKRARINA YÖNELİK SABOTAJ GİRİŞİMİ

En önemli gündemimiz Gazze her zamanki gibi. İnsani yardımların oraya ulaşması konusunda soykırım unsurlarının yerine geldiğini gösteriyor. Savaş suçu ve soykırım bakımından Netanyahu'nun yargılanması artık insanlık meselesi haline gelmiştir. Bütün bu kuşatmanın ortadan kalkması için sayın cumhurbaşkanımızın mesaisi devam ediyor. Suriye'de bir istikrarsızlık girişimi oluşturulmaya çalışıldı. Siyonizm yanlısı bir Dürzi grup Suriye'nin istikrarına yönelik sabotaj girişiminde bulundu. Bölge barışı ve dünya barışı için bir numaralı tehdit Netanyahu yönetimidir. İsrail'in güvenliğini tehdit altında bırakanın Netanyahu olduğunu görmeliler. biz Suriye toprak bütünlüğüne sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Her türlü girişim tümüyle reddedilir ve buradaki bir istikrarsızlık bizim milli güvenliğimize tehdit oluşturacağı şeklinde tutum ortaya koyarız. Etnik ve mezhepsel gerilim olduğu söyleniyor. Suriye'deki meşru yönetimi mezhepçilikle itham ediyorlar. Bir mezhepsel çatışma gibi görünse de ortada büyük devletlerin vekalet savaşı var. Lübnan'daki Dürzi kardeşlerimiz bütün bu kardeşlerimizle beraber Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Bir Dürzi grubu öne sürerek tüm Dürzileri böyle göstermek yanlıştır. Burada herhangi bir şekilde etnik ya da mezhepsel görüntüler vekalet savaşlarıdır. Mutfakta kimin olduğunu görmek gerekir.

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BİZLERE GEÇMİŞ DÖNEMDE YAPILAN KAMPANYALARI HATIRLATTI

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LGS tartışmasında muhalefet tarafından yalan bilgi yayıldı. Göz bebeğimiz imam hatip okulları hedef alındı. Gerçekler açıklanmasına rağmen yalan bilgiyi tashih eden bir adım atılmadı. Bizlere geçmiş dönemde yapılan kampanyaları hatırlattı. Özellikle de başarılı çocukların anne babalarının kimliklerinden dolayı hedef gösterilmesi bunu yapanların nasıl ayrımcılık yaptığını göstermekte.

Çeşitli çevrelerden bir takım fikirler ortaya atılarak fesihle ilgili kafa karıştırmaya dönük adımlar atılmaya çalışıldı. Türkiye terörle mücadeledeki kararlılığından vazgeçmiş değildir. Vatandaşlarımızın güvenliği için birimlerimiz görev başındır. Bütün birimler tabii ki görev başındır. Terörsüz Türkiye süreci de büyük bir hassasiyetle yürütülecektir. Gerekli hassasiyet Cumhur İttifakı tarafından gösterilecektir. Odağımız Terör örgütünün feshidir. Terörsüz Türkiye ile Terörsüz bölgenin ortaya çıkmasıdır. Süveyda'da kimseyi temsil etmeyenlerin terör örgütü gibi hareket ederek Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alarak hareket ettiği görülüyor. Çeşitli zamanlarda yapılan açıklamalarla Terörsüz Türkiye'ye dönük haksız eleştiriler oluyor bunlara cevap veririz ancak şu an silah bırakma sürecinin sağlıklı ilerlemesine odaklanmış bulunuyoruz.

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Ağustos ayını boş geçirmeyeceğiz. Türkiye buluşmaları adı altında kapsamlı toplantılar gerçekleştiriyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KOMİSYON

Meclis başkanımız günler içinde bunu hayata geçirecek şekilde siyasi ziyaret trafiği yapıyor. Bunun kapsayıcı şekilde tüm unsurların kendisini gösterdiği şekilde yer almasıdır. Sayısı için Meclis Başkanlığı çalışma yaptırıyor. Meclis Başkanı'mız değerli çalışma yaptırıyor. Önemli olan herkesin gelip fikirlerini söylemesidir. Birtakım marjinal fikirler söz konusu. Bunların hepsi siyasetin doğasına aykırı. Bunlar siyasetsizleşmeyi derinleştiren fikirlerdir.

ŞU PARTİ ORAYA GİRMESİN DEMEK SİYASETİN ZEMİNİNİ ZAYIFLATMAYA YÖNELİKTİR

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Türkiye'nin meselesi ile ilgili bir konu konuşulurken herkes fikrini ortaya koyduğunda bunun hakkı verilmiş olur. Bir partinin bunun dışında kalıyorum demesi süreci zayıflatmaya dönük çalışmaları demektir. Şu parti oraya girmesin demek siyasetin zeminini zayıflatmaya yöneliktir. İtirazlarınızı ortaya koyarsınız, kabullerinizi ortaya koyarsınız. Bu tip büyük meselelerde herkesin bu meselenin parçası olarak sorumluluk alması, itirazını ifade etmesi son derece kıymetli olur. Ortada tartışma yokken tartışmayı siyaset temelinden yapmayıp ihanet şeklinde yaftalama yapmak siyaseti zayıflatmak demektir.

Gözden Kaçmasın MSB: Eurofighter anlaşması imzalandı Haberi görüntüle

SHENGEN VİZESİ-EUROFİGHTER ANLAŞMASI

Uzun zamandır NATO müttefikleri özelinde ambargo ve yaptırımın olmaması gerektiğini söylüyoruz. Tabanca alımımız reddedilmişti. O günden bu güne savunma sanayimiz büyük işlere imza atmıştı. IDEF'te Türkiye'nin geldiği noktayı görmek istiyorlar. biz müttefikler arasında yaptırım ve engellemelerin yanlış olduğunu söylüyoruz. Eurofighter gelişmesi bir takım engelleri aşma konusunda önemli. Türkiye bunları milli güvenliği için gerçekleştirmekte. Bu gelinen aşama geç kalınmış ama bugün için iyi bir noktadadır. Ticareti güçlendirecek her şey dünya barışına hizmet edecektir. büyük savaşların bir sebebi de bölgesel ve küresel ticaretin engellenmesi olmuştur.

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Suriye'nin güvenlik noktasındaki taleplerinde Türkiye olarak Suriye'ye yardımcı olacağımızı ifade ettik daha önce. biz buna yardım bile demiyoruz, kardeşin kardeşe yardımı değil desteği olur. Kahraman TSK'mızın bu konuda deneyimi vardır. Mesele belli silahların verilmesi değil savunma kapasitesinin bütün unsurlarından bahsediyoruz.