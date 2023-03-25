AK Parti’den dokunulmazlık yanıtı: Anayasa okuyun

Haberin Devamı

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, bakanlık görevinde yemin ettikleri andan itibaren bakanların yasama dokunulmazlığı kazandığını, görevleriyle ilgili yargılanmalarının da Meclis soruşturmasına bağlı olduğunu vurguladı. Elitaş şöyle dedi: “Bu muhalefettekiler hiç mi Anayasa’yı okumazlar? Neymiş efendim dokunulmazlık zırhı için bu bakanları milletvekili yapıyormuşuz. Allah rızası için ne olur gidin şu Anayasa’yı okuyun. Bakan olmuş bir kişi TBMM’de yemin ettiği andan itibaren zaten dokunulmazlık zırhı içerisinde. Milletvekilinin sadece yargılanmayla ilgili TBMM’nin izin vermesi gerekir, soruşturma izni bile yok. Eğer milletvekilliği bitiyorsa zaman aşımı da olmaz. Milletvekili olmadıysa 20 yıl önceki dosya yeniden açılır.”