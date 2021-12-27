AK Parti’den ‘dijital’ seçim kampı

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Seçim İşleri Başkanlığı koordinesindeki toplantıda, İl Seçim İşleri Başkanlarına “sandık kurulları ve görevlileri”, “seçim işleri başkanlığının görev ve yetkileri” başta olmak üzere birçok konuda eğitim verildi.

YSK KARARLARI YÜKLENECEK

Edinilen bilgiye göre, kampta daha önceki seçimde kullanılan “AK Seçim uygulaması” da gündeme geldi. Dijitalin öne çıkacağı sistemle sandıkta hile ve hukuksuzluğa karşı anında müdahale edilebileceği belirtiliyor. Bu sisteme YSK’nın bütün kararları yüklenecek. Herhangi bir itiraz ya da şikâyet durumunda, konuyla ilgili tüm YSK kararlarının görülebileceği bir sistem oluşturulması için çalışmalar devam ediyor.