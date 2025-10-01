AK Parti’den DEM Parti'ye ziyaret

Haberin Devamı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından çıkışta açıklama yapan Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'daki konuşması sonrası muhalefet ile tokalaşırken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile tokalaşmadığı iddialarına ilişkin, "Biliyorsunuz tokalaşmayla alakalı bir durum söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Kurul'un arka tarafına Tülay Hanım'ı ve arkadaşlarını davet etti. Hal böyle olunca durumla alakalı bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Tülay Hanım, burada olmadığı için görüşmeye iştirak edemedi" dedi. Zengin ayrıca DEM Parti'nin resepsiyona katılacağını ekledi.



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise konu ile ilgili basında haberler çıktığını belirterek, "Basında yanlış anlaşılmaya mahal verecek bir haber olmuş. Üzüldük ve öyle bir şeyin olmadığını ifade etmek üzere Grup Başkanı ve Grup Başkanvekili olarak Meclis'te hem Eş Genel Başkanı hem de grup başkan vekili arkadaşlarımıza bunu izah etmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik" diye konuştu.