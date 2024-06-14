AK Parti’den Cumhur İttifakı açıklamaları: Çelik’ten Özel’e de yanıt geldi

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-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sayın Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine ‘suç ortağı’ demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır. Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sayın Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz.”

ŞAHİN: CUMHUR İTTİFAKI’NIN MANASI GÜNDELİK SİYASİ GELİŞMELERİN ÖTESİNDE

- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: “15 Temmuz 2016’da FETÖ’cü hainlerin teşebbüs ettiği darbe ve işgal hareketi sonrasında Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılara karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı yerli, milli ve onurlu bir duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı; cennet vatanımızın muhafızı, geleceğimizin teminatı, demokrasimizin sigortasıdır. Cumhur İttifakı bir inanç ve ideal birlikteliğidir. Manası gündelik siyasi gelişmelerin çok ötesinde ve derinliklidir. Milli bir şuuru ifade eden, temel ilkeler zemininde her geçen gün daha da güçlenen Cumhur İttifakı’nın, Türkiye’nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla ve kararlılıkla ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağına olan inancımız tamdır.”