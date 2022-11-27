AK Parti’den Büyük İstanbul Buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

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İstanbul'da Galatasaray NEF Stadyumu'nda gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Buluşması" için geri sayım başladı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Galatasaray NEF Stadyumu'nda "Büyük İstanbul Buluşması" gerçekleştirilecek. Buluşma için stadyumun içerisine kurulan dev sahneden hem videolar gösterilecek hem de bir taraftan konuşmalar gerçekleştirilecek.

Programa, 2023 seçimlerinde oylara sahip çıkmak için yaklaşık 100 bin kişilik dev kadrosuyla görev alacak sandık kurulu üyeleri, yönetim kurulları da katılacak.

Erdoğan burada 2023 seçimlerine yönelik mesajlar verecek. "Birlik, İrade, Zafer" kampanyası kapsamında AK Parti İstanbul'da sahadaki çalışmalarını hızlandıracak.

Sandık görevlileri, 14 hafta boyunca seçmenleri ziyaret edecek. 39 ilçede 2 milyon üye ise milletvekilleriyle beraber hanelerin kapısını çalacak.

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"İSTANBUL HAZIR BU COŞKUYU HEYECANI BEKLİYORUZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Galatasaray Nef Stadyumu'nda, yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleştirilecek buluşma ile ilgili konuşurken, "Cumhurbaşkanımızla sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan buluşmak için İstanbul hazır bu coşkuyu heyecanı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin CNN TÜRK canlı yayınında program öncesi şu açıklamalarda bulundu:

Cumhurbaşkanımızın seçim talimatları olmuştu, biz bu kapsamda İstanbul’da yaklaşık 32 bin sandıkta görev yapan; sandık teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımızla 4 buçuk milyon hanemizi ve 71 bin sokağımızı ziyaret ettik. 20 yıllık yaptıklarımızı paylaşma ve bugün yaptıklarımız, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yapacaklarımızı, 2. dönem çalışma programımızın start toplantısı aslında. Geçen hafta aynı anda 200 bin hanemizin kapısını çaldık. Onlarla selamlaştık, dertleştik, sohbet ettik, beraber çay içtik. 2023 seçimlerine dair hem bize hem İstanbul’a enerji vereceğini düşündüğüm bir toplantı.

Türkiye Yüzyılı’nın olması engellenemeyecek mesajını vereceğiz. Bu millet sandıkta taleplerini alacak, demokrasisine sahip çıkacak. Sıradağlar şeklinde cumhurbaşkanımızın arkasında duracağız. Cumhurbaşkanımız çok önemli mesajlar verecek.

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Birlik derken 81 milyonun birliğini kastediyoruz. Öyle bir kazanacağız ki tüm Türkiye’nin kazandığı bir seçim olacak. Ekonomik, siyasal, kültürel anlamda tüm Türkiye’nin kazandığı bir seçim olacak. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon önceki haftalarda şekillenmiş oldu. 62 binin üzerinde seçim günü görev yapacak görevlilerimiz var. Eğitimlerimiz başlamış durumda.