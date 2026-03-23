AK Parti’den bir ilk: Sahada aktif 1500 kişilik ekip

AK Parti’de seçim hazırlıkları başladı. Edinilen bilgilere göre; partide bütün seçim hazırlıkları Kasım 2027 ihtimali üzerinden yapılıyor. Bu kapsamda, bu sürecin ilk ayağını ramazan ayı boyunca sahada yapılan ‘yoğun’ ve ‘sistematik’ programlar oluşturdu. Bakanlar, MYK-MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle sahada vatandaşla birebir temas kurulurken; dijital mecralarda ise bu sürecin izlenimleri aktarıldı.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Bahar ve yaz aylarıyla beraber AK Parti, şehirlerde, mahallelerde ve köylerde programlar düzenleyecek. AK Parti kurmayları, “Dört bir koldan sahadayız. Bahar ve yaz aylarında programlarımız daha da yoğunlaşacak. Şehirlerde, mahallelerde ve köylerde olacağız. Salon programlarından ziyade sahada olacağız” değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da zaman zaman katılacağı programlarda şehir buluşmaları da artırılacak.

SAHADAKİ ‘EĞİTİMCİLER’

AK Parti, seçime kadar yaklaşık 1500 kişiden oluşan bir ekibi de sahaya sürecek. Edinilen bilgiler göre, eğitimcilerin eğitimi programıyla illerde, ilçelerde ve mahallelerde eğitim vermek üzere eğitimci yetiştirilecek. Söz konusu kişiler, siyaset, teşkilat, insanlarla iletişim ve partinin davranış modeliyle ilgili sahada olacak. Ayrıca, bu ekip için bir de dijital uygulama kurulacak. Ekibin sürekli sahada olacağını dile getiren AK Parti kurmayları, “Şu anda listeleri alıyoruz. İllerden bize ‘bu kişilerden eğitimci olur’ diye isim geliyor. İlk kez böyle bir program yapıyoruz. Sürekli sahada olacaklar. Paralelinde onlar sahadayken onları dijital olarak besleyecek bir uygulama kurulacak. 24 saat dijital mecradan yüzlerce video, ders, sunumlar olacak. Mesela, ben dolu bir siyasetçi olmak istiyorum, akademik ya da entelektüel tarafımı geliştirebileceğim içerikler olacak” dedi.

RİZE’DE KOMŞULARLA BAYRAMLAŞMA

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla gittiği memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde dün komşularını ziyaret etti. Bir araya geldiği komşularına sarılarak hasret gideren Erdoğan, yanına gelip kendisine ilgi gösteren çocuklara da oyuncak verdi. Komşularıyla sohbet eden Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Komşularıyla kısa bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından kentten ayrıldı.

