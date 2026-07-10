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AK Parti'den 'Ayasofya' mesajı | Sözcü Çelik: Tarihi bir gündü

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ayasofya#Ömer Çelik
AK Partiden Ayasofya mesajı | Sözcü Çelik: Tarihi bir gündü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 11:16

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya Camii'nin ibadete açılış yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında "Ayasofya’nın ibadete açılması, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle gerçekleşti. Milletimizin Ayasofya ile yeniden buluşması tarihi bir gündü." dedi.

KARARI PAYLAŞTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında Ayasofya'nın ibadete açılışını sağlayan Cumhurbaşkanlığı kararına da yer verdi.

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AK Partiden Ayasofya mesajı | Sözcü Çelik: Tarihi bir gündü

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#AK Parti#Ayasofya#Ömer Çelik

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