×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

AK Parti'den asgari ücret ve memur-emekli maaşı mesajı: İşte asgari ücretin açıklanacağı tarih

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret#Memur Zammı#Ekonomi
AK Partiden asgari ücret ve memur-emekli maaşı mesajı: İşte asgari ücretin açıklanacağı tarih
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 13:16

2024 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Komisyon görüşmeleri devam ederken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan kritik bir açıklama geldi. Akbaşoğlu, 3. görüşmenin önümüzdeki hafta yapılacağını ücretin de cuma günü açıklanacağını söyledi. Akbaşoğlu, memur ve memur emeklisi için de "Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Kanal 7'de katıldığı bir programda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ ÜCRETİN AÇIKLANACAĞI TARİH

Asgari ücretin ne zaman açıklanacağına dair konuşan Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve İşveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şuan 500 TL prim desteği veriyoruz" dedi.

Gözden KaçmasınAsgari ücret için kritik hafta İşte olasılıklar...Asgari ücret için kritik hafta! İşte olasılıklar... Haberi görüntüle

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 50 ZAM

Haberin Devamı

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.

Gözden KaçmasınDijital telif için hangi adımlar atılacak Zorlayıcı önlem gündemde olmalıDijital telif için hangi adımlar atılacak? 'Zorlayıcı önlem gündemde olmalı'Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asgari Ücret#Memur Zammı#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!