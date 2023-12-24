AK Parti'den asgari ücret ve memur-emekli maaşı mesajı: İşte asgari ücretin açıklanacağı tarih

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Kanal 7'de katıldığı bir programda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ ÜCRETİN AÇIKLANACAĞI TARİH

Asgari ücretin ne zaman açıklanacağına dair konuşan Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve İşveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şuan 500 TL prim desteği veriyoruz" dedi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 50 ZAM

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Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.