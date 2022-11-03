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AK Parti'den 'Antalya Diplomasi Forumu Vakfı' teklifi

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#AK Parti#Muhammet Emin Akbaşoğlu#Kanun Teklifi
AK Partiden Antalya Diplomasi Forumu Vakfı teklifi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 17:28

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'ye 'Antalya Diplomasi Forumu Vakfı' kurulmasına ilişkin kanun teklifi sunduklarını belirterek, "Kurulacak forum Türk dış diplomasisine önemli katkılar sunacak" dedi.

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AK Partili Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bugün Meclis Başkanlığı'na önemli bir yasa teklifi sunduklarını söyledi. Akbaşoğlu, 10 maddelik yasa teklifi ile 'Antalya Diplomasi Forum Vakfı'nın kurulmasının öngörüldüğünü belirterek, "Antalya Diplomasi Forumu Vakfı' teklifimiz, çok önem arz ediyor. Bu vakıf artık aynen Maarif Vakfı gibi Yunus Emre Vakfı gibi bir kurumsal kimliğe dönüştürülecek" diye konuştu.

Teklifin, Türkiye'nin tezlerini bütün bölgeye ve küresel anlamda insanlığa ulaştırabileceğini kaydeden Akbaşoğlu, "Merkezinin Antalya olduğu bir uluslararası forumun, kanunla kurularak devamının sağlanmasına ilişkin irademizin bir neticesi olarak milletvekili arkadaşlarımızla Dışişleri Bakanlığı'mızla ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığımız çalışmaların neticesinde, bugün itibarıyla 'Antalya Diplomasi Forumu Vakfı' kurulmasına ilişkin kanun teklifimizi sunduk. Kurulacak forum Türk dış diplomasisine önemli katkılar sunacak. Bu vakıf özellikle uluslararası ilişkilerin gündeminde yer alan küresel ve bölgesel meselelere dönük olarak özgür, barışçıl ve kapsayıcı bir diyalog ortamını sağlamayı amaçlayan bir forum olarak karşımıza çıkıyor. Bu forum, Türk dış politikasının fikri ve akademik zenginliğine katkıda bulunduğu gibi bölgesel ve küresel anlamda bütün katılımcıların ve ilgili ülkelerin, devlet ve hükümet başkanlarının, dışişleri bakanlarının hem kendilerine katkı hem de onların katkısıyla büyük bir zenginliğe ulaşma platformu olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

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#AK Parti#Muhammet Emin Akbaşoğlu#Kanun Teklifi

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