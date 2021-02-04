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Haber Giriş: 04.02.2021 - 15:16 | Son Güncelleme:

AK Parti’den ABD’nin açıklamasına tepki: Reddediyoruz!

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AK Parti’den ABD’nin açıklamasına tepki: Reddediyoruz!
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle ABD’nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Çelik açıklamasında ‘Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz’ dedi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ABD Dışişleri'nin açıklaması diplomatik teamüllere aykırıdır, iç işlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Bu açıklama siyasi bir açıklamadır ve demokrasi konusunda bir hassasiyet olarak kabul edilemez. Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz.

Demokrasi konusunda hassasiyet göstermek istiyorlarsa; öncelikle PKK'nın silah altına aldığı çocuk savaşçıları görmezden gelmemeliler. Ayrıca ABD Dışişleri, Diyarbakır Anneleri'nin vicdan nöbeti hakkındaki soruları geçiştirmemelidir. Demokratik hassasiyetin gereği bunlardır.

ABD makamlarına öncelikle ülkelerindeki resmî güvenlik güçleri tarafından yapılan sistematik ırk ayrımcılığı ile mücadele konusunda hassas olmalarını öneriyoruz. Türkiye’deki gelişmeler hakkında açıklama yaparken içişlerimize müdahale anlamına gelen bir dilden kaçınmalıdırlar.

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