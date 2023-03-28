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AK Parti’den 6284 açıklaması: Yeniden Refah’ın anormal bir teklifi olmadı

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#AK Parti#6284#Ali İhsan Yavuz
AK Parti’den 6284 açıklaması: Yeniden Refah’ın anormal bir teklifi olmadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 07:00

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ailenin korunması ve kadına şiddetle mücadeleyi düzenleyen 6284 Sayılı Yasa konusunda, “Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi’nin anormal bir teklifi olmadı” dedi.

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CNN TÜRK’te açıklamalarda bulunan Yavuz, özetle şunları söyledi:

YENİDEN REFAH’A ZİYARET: “Zamanı belli değil ama Cumhurbaşkanı, Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret edecek. Bir parça metin çıktı.Bizim zaten kabul ettiğimiz Yeniden Refah Partisi’nin hassas olduğu bir mutabakat metninden ibaret. 

6284 ANLAŞMASI: (6284’te anlaşıldı mı?) Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi’nin anormal bir teklifi olmadı. Haksızlık edemem. Bizim de olmadı, olamaz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok titizdir.

4 PARTİ KENDİ LOGOSUYLA GİRECEK: (Ortak liste) Bu sefer milletvekili dağıtımı önce ittifaklara değil partilere göre. Artık oylar kimseye yaramayacak. Ya Saadet Partisi vekil çıkaracak ya da o oylar boşa gidecek. Karamollaoğlu o yüzden ‘Alt ittifaklar oluşturalım’ diyor. Çünkü yeni seçim kanunları bunu zorluyor bir parça. Bizde 4 parti de kendi logosuyla seçime girecek. HÜDA PAR’a bizim listemizden yer vereceğiz. bazı illerde net kazanabilecekleri yerlerden olmak üzere bir listede anlaştık. En fazla eleştirilen konu ‘Hizbullah’ın devamıdır’... ‘Asla alakamız yoktur’ diye ifade ediyorlar. Biz ilkeler doğrultusunda bir araya geldik. Geçmişte de HÜDA PAR destek vermişti, listelerden yer vermemiştik.

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DEĞİŞİM BEKLENTİSİ VAR: (3 dönem kuralı) Değişim beklentisi var

CUMHURBAŞKANIMIZIN OYU YÜZDE 53: (Son anket) ARGE ekibimizin yaptığı son ankete göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53. AK Parti’nin oyu da yüzde 41’i geçiyor.”

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#AK Parti#6284#Ali İhsan Yavuz

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