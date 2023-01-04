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AK Parti'den 2'nci 'anayasa değişikliği teklifi' ziyareti

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#AK Parti#Başörtüsü#Anayasa
AK Partiden 2nci anayasa değişikliği teklifi ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 16:26

AK Parti, başörtüsü düzenlemesi ve ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere 2'nci kez Meclis'te grubu olan siyasi partileri ziyaret edecek.

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AK Parti, anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddesi ile ailenin korunmasını ve çocuk haklarını düzenleyen 41'inci maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor.

AK Parti heyetinin gelecek hafta muhalefet partilerinden randevu isteyerek, sonraki hafta da ziyaretlere başlaması bekleniyor.

Anayasa değişikliği teklifi komisyon gündemine alınmadan önce muhalefetin görüşünü alacak olan AK Parti, komisyon aşamasında katkılarını soracak ve Meclis görüşmelerinde 'evet' oyu verilmesi için destek isteyecek.

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#AK Parti#Başörtüsü#Anayasa

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