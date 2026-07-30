AK Parti’den 25’inci yıl logosu

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Partiden yapılan yazılı açıklamada özetle şöyle denildi: "Belirlediğimiz 'Milletimizle Çeyrek Asır Türkiye Geleceğe Hazır' sloganımız; gücümüzü milletimizden aldığımızı, son 25 yılda katettiğimiz mesafeyle ülkemizin 'Türkiye Yüzyılı'na ve geleceğe hazır olduğunu vurguluyor.

ÖZEL MOTİFLERLE HAZIRLANDI

Logomuz, kazandırdığımız tarihi yatırımlarımızı, projelerimizi ve medeniyet mirasımızı tek bir görsel çatıda bir araya getirmektedir. Estetik bütünlüğünü ve anlam derinliğini sağlamak üzere özel motiflerden yararlandık. Tasarımda yer verdiğimiz duygusal motifler partimizin milletimize duyduğu derin sevgiyi ve insanı merkeze alan hizmet anlayışımızı simgelerken; çiçek ve yaprak motifleri medeniyet köklerimizden beslenen bereketi, büyümeyi ve sürekli yeşeren geleceğimizi temsil etmektedir. Teknoloji motifleri ise AK Parti olarak öncülük ettiğimiz dijitalleşmeyi, yerli ve milli inovasyonu ve Türkiye'nin geleceği şekillendiren küresel gücünü ifade etmektedir.

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KAAN’DAN TÜRKSAT 6A’YA...

25'inci yıl logomuzda yer alan eserlerimizi, iktidarlarımız döneminde ülkemize kazandırdığımız hizmet alanlarını esas alarak gururla bir araya getirdik. Savunma, havacılık ve uzay sanayi alanında; gökyüzündeki milli gücümüz milli muharip uçağımız KAAN, özgün mühendislik eserimiz Gökbey helikopteri ve uzaydaki bağımsızlığımızın mührü Türksat 6A uydusunu konumlandırdık. Ulaştırma ve altyapı alanında; Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz İstanbul Havalimanı, kıtaları birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ulaşımda çığır açan Kuzey Marmara Otoyolu ve şehirlerimizi birbirine bağlayan yüksek hızlı tren projelerimiz yer almaktadır."

AYASOFYA DETAYI

Logoda yer alan diğer unsurlara ilişkin de "Yerli sanayi ve teknoloji alanında milletimizin yarım asırlık hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz Togg yer alırken; şehirleşme, konut ve sağlık altyapısı alanında milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yaptığımız TOKİ konutları ve sağlık kompleksi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sosyal devlet anlayışımızı temsil etmektedir. Yeniden ibadete açtığımız tarihi mirasımız Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi de logoda yer bulunmaktadır" denildi.