AK Parti'den 23 maddelik kanun teklifi

Haberin Devamı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklife ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Güler, kanun teklifinin 9'uncu Yargı Paketi'nin bir parçası olduğunu ve teklif üzerinde uzun bir süredir çalıştıklarını belirtti. Güler, "Temel hak ve özgürlüklerin daha etkili korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi, yargıya güvenin arttırılması ve insan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi günümüzde ana ilke ve değerler olarak bütün dünyada kabul edilir. Ülkemizde, 2002 yılından bugüne kadar aralıksız bir şekilde süre gelen reform irademiz, bu ilke ve değerlerin geliştirilmesinin somut bir tezahürü olarak da ortaya çıkmaktadır" dedi.

Haberin Devamı

'NOTERDE KREDİ KARTI İLE ÖDEME HEDEFLENMEKTEDİR'

Güler, AK Parti iktidarının yargı alanında uygulamaya koyduğu eylem planlarının hayata geçirildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Güler, TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile ilgili, "Otellerin tatil gün ve çalışma saatleri ilgili ile usul ve esasların yönetmelikler üzerinden belirlenebilmesi ve bu konuda esnek çalışmayı öneren düzenleme, teklifimizde yer almaktır. Otellerin ücret tarifesinin her yıl mart ayı yerine ocak ayının başında yeniden değerlendirme yapılması suretiyle ve mali takvimle de uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. Noterliklerde yapılan işlemler için alınacak vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri ve diğer işlem bedellerinin kredi kartı gibi ödeme araçları vasıtasıyla tahsil edilebilmesi hedeflenmektedir. Diğer bir teklifle noterlerin; tahsil ettikleri vergi, resim, harç ile değerli kağıt bedellerinden ve diğer beyannamelerdeki tekliflerin, beyanname verme sürelerinin her ayın ilk 5 günü içerisinde vermeleri ve bu süre içerisinde düzenli bir şekilde maliyeye ödemeleri önerilmektedir. Diğer bir teklifimiz ile araç sicil ve tescil sisteminde yer alan bilgilerin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında, sorgu veya dönem kayıt başına Türkiye Noterler Birliği tarafından işlem katılım payının alınması bu teklifimizde yer almaktadır" diye konuştu.

Haberin Devamı

'SÜREYİ 1 YILA İNDİRİYORUZ'

Güler, üniversitelerin de çocuk izlem merkezi kurabilme yetkisinin kanun teklifinde yer aldığını vurguladı. Güler, "Mahkeme kararıyla isim değiştirilmesi halinde yapılacak ilanın kapsamı; ilanda yer alacak bilgiler ve ilanın şekline ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Diğer bir maddeyle; boşanma davasının reddine dair kararın kesinleşmesinden itibaren 3 yıl içinde ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda, eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verileceğine ilişkin hükümde yer alan süreyi 1 yıla indiriyoruz. Diğer bir madde teklifinde ise suçun niteliğinin değişmesi durumunda tek savunma hakkına ilişkin bildirimlerin sanığa da bizzat yapılmasına ilişkin düzenleme teklifimizde yer alıyor" dedi.

Haberin Devamı

'CASUSLUK EYLEMLERİ İLE İLGİLİ SUÇLARA AYRI BİR CEZA VERİLECEK'

Güler, AYM'nin iptal kararları kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarında kadro veya farklı pozisyonlarda görev yapanların avukatlık stajı yapabilmesi ve Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da yer alan hakim ve savcılara verilen kadrolara ilişkin düzenlemenin teklifte yer alacağını kaydetti. Güler, "Bir başka maddeyle Bölge Adliye Mahkemelerinde olan Cumhuriyet başsavcı vekilinin, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından belirlenmesi de hedeflenmektedir. Ayrıca iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde, birden fazla Cumhuriyet başsavcısı da görevlendirilebilecektir. Diğer bir maddemizde, hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilmektedir. Bu kapsamda yine mahkumların topluma kazandırılması noktasında hem eğitim desteği hem de meslek edindirme durumlarını da geliştirmiş oluyoruz. Diğer bir maddeyle ise son zamanlarda casusluk eylemleri kapsamında gerek Türkiye vatandaşları gerekse yabancı vatandaşlara yönelik bir başka ülkenin istihbarat elemanları tarafından farklı suçların işlendiğini görüyoruz. Adam öldürme, gasp, tehdit, şantaj gibi birçok suçun, farklı ülkelere ait istihbarat birimlerine hizmet edenler tarafından görüyoruz. Bu suçların soruşturma konusu yapılması ve ayrı bir ceza verilmesi hususu da teklifimizde yer alıyor" dedi.

Haberin Devamı

'İNFAZ DÜZENLEMESİ 10'UNCU YARGI PAKETİNDE YER ALACAK'

Güler, cezasızlık algısı ve infaz sistemindeki bazı hususlarının yeniden değerlendirildiğini, Adalet Bakanlığı bürokrasisiyle beraber bu konuda ciddi, titiz bir çalışma yürütüldüğünü, bu kapsamda hazırlanacak bir yasa taslağını da 10'uncu Yargı Paketi olarak önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını kaydetti. Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında Lübnan'daki görev süresini uzatan tezkerenin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşüleceğini belirtti. Güler, casusluk ile ilgili maddenin, 'etki ajanlığı' ile bir bağının olmadığını belirterek, "Ülkemizdeki hukuk güvenliği ve bu kapsam içerisinde vatandaşlarımızın ve diğer ülke vatandaşlarının güvenliğini de en üst seviyeye çıkarmış oluyoruz. 'Etki ajanlığı' gibi farklı kavramlar ile alakası yoktur" diye konuştu.