AK Parti’den 20’nci yaşa sade kutlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da sel olaylarını yaşıyoruz. Onun için bu 14 Ağustos’u sade bir şekilde yapma kararı aldık” dedi.

“DAİMA YENİ DAİMA GENÇ”

Parti Genel Merkezi’nde gazetecilerle bir araya gelen Dağ, “Millete hizmet yolunda daima yeni, daima genç” sloganı ile 20’nci yıl etkinliklerini yapacaklarını söyledi. Dağ, şöyle konuştu:

“Bu 20 yılın 19 yılını iktidar olarak geçirmiş bir siyasi hareketiz. Dünya siyasi tarihinde böyle bir siyasi hareket söz konusu olmadı, bundan sonra da herhalde çok da kolay başarılacak bir netice değildir. 19 yıl bu millete yollardan hastanelere, ekonomiden savunma sanayine, yeşil alanlardan, ormanlardan millet bahçelerine kadar birçok hizmeti gerçekleştirdik ve bu millete hizmet yolunda, ilk günkü aşkla yolumuza devam ediyoruz. Onun için ‘daima yeni’, onun için ‘daima genç’ diyoruz.”

Dağ, kutlama programına ilişkin de 81 ilde il danışma toplantıları düzenleneceğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu toplantılara online bağlantı ile hitap edeceğini bildirdi. Dağ, sosyal medya üzerinden video ve etiket çalışmalarının olacağını da kaydetti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara