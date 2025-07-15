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AK Parti'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

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#AK Parti#15 Temmuz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AK Partiden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 02:03

AK Parti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla video hazırladı.Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih, 15 Temmuz gecesini, bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur." ifadeleri yer aldı.

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AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih, 15 Temmuz gecesini, bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Zaferin Adı Türkiye." ifadeleri kullanıldı.

15 Temmuz'un 9. yıl dönümüne özel hazırlanan, "Aziz şehit ve gazilerimizin cesareti, büyük milletimizin mücadelesine hürmetle" ve "Ya Durduramasaydık..." sözleriyle başlayan videoda, yaşanabileceklere ilişkin görüntüler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milleti illerin meydanlarına davet ettiği sözleri videoda aktarıldı.

Ayrıca, Türk bayrağı görüntüsü kullanılarak sala sesleriyle birlikte "Çok şükür milletimiz izin vermedi." ifadesi yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Milletimiz, 15 Temmuz'da yüreğindeki imandan aldığı güçle böyle bir destan yazmıştır." sözlerine de videoda yer verildi.

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#AK Parti#15 Temmuz#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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