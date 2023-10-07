AK Parti’den 100 bin kişiyle kongre: Bugün yerel seçim startı verilecek

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Ankara Spor Salonu’nda yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi öncesinde Genel Başkan yardımcıları Belgin Uygur ve Hamza Dağ ile birlikte basın toplantısı düzenleyen AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kongre çalışmalarına son şeklini verdiğini belirterek şunları söyledi:

AK Parti yöneticileri kongreyle ilgili bilgi verdi.

YEPYENİ ŞEYLER SÖYLEYECEK

“Bu salondan tüm Türkiye’ye Türkiye’nin geldiği noktada tüm dünyaya AK Parti teşkilatları coşkusuyla, heyecanıyla genel başkanımız kürsüdeki konuşmasıyla vizyonu ile yepyeni şeyler söyleyecek. Saat 10’da teşkilatlarımızla büyük kongremizi icra edeceğiz.Kongreye yurt dışından gelecek temsilcilerimiz, davetlilerimiz olacak. 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri geliyor, 127 büyükelçimiz, 3 cumhurbaşkanı katılacak siyasi parti temsilciler olacak,150 STK, şehit gazi yakını dezavantajlı vatandaşlarımız yani toplumun her kesimini salonda göreceğiz.

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100. YILDA BULUŞMA

Sayıyı Ankaralıları rahatsız etmemek adına ve organizasyonu kolaylaştırmak adına sınırlı tutuyoruz. Sınır çekmemize rağmen AK Parti teşkilatlarından 100 bine yakın arkadaşımız Ankara’ya gelmiş olacak. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında AK Parti teşkilatları ile buluşarak yepyeni bir başlangıç yapacak. Uzun zamandır hazırlığını yaptığımız yerel seçimlerin de startını vereceğiz. 7 Ekim bir işaret fişeği, yerel seçim başlangıcı. Kongremizde hem genel başkanımız konuşmasında hem he salonun içindeki ve dışındaki heyecan ve coşkuda yerel seçimlerin işaret fişeğini görmüş olacağız.”

DÜNYADA SES GETİRECEK

Dağ da, “Kongremizde ‘Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri’ konseptini belirledik” diyerek şöyle devam etti: “AK Parti 22 yıllık siyasi hayatında 21 yılını iktidarda geçirmiş ve ilk günkü aşkla hep yeni hep ileri olarak devam ediyor. AK Parti hep yeni olduğu gibi aynı zamanda da iktidarı döneminde diğer siyasi partilerin ilerisinde oldu. Hep ilerisini hedefledi,2023,2053, 2071 hedeflerini koydu. Konseptimizde Cumhuriyetin yüz akı Türkiye’nin ortak aklı yer alıyor. Cumhuriyetin yüz akı AK Partiyi en güzel yansıtan ifadelerden birisi. Türkiye’nin ortak aklı da bugüne kadar yapmış olduğu yönetimde ortak aklı ön plana ortaya koyması açısından önemli ve kıymetli. Dünyada ses getiren kongreyi icra edeceğiz.”

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ESKİLERİN TECRÜBESİ YENİLERİN HEYECANI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise önceki dönemde görev alanların tecrübesi ve deneyimiyle göreve yeni gelecek olanların heyecanını birleştirerek yola devam edeceklerini belirtti:

“Kongremizde 21 yıllık müktesebatımızla, eğitimden ulaşıma, sağlığa her alandaki eserlerimizle, hizmetlerimizle, hak ve özgürlükler anlamındaki kazanımlarımızla, reform niteliğindeki kazanımlarımızla müktesebatımızla, heybemiz dolu bir şekilde, kadrolarımızı yenileyerek, tazeleyerek heyecanımızı artırarak Türkiye Yüzyılı vizyonu ortaya koyduk. Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını milletimizin bize emaneti teslim etmesiyle hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu bizlere teslim etmesiyle aslında kapılarını ardına kadar açmıştık. Yarınki kongremizle de aynı heyecanımızla ilk günkü aşkımızla, ilk günkü heyecanımızla Türkiye Yüzyılı hedefimize doğru durmadan, yorulmadan yol yürümeye Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam edeceğiz. ”

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Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine kongreye katılacak. Kongrede 30’a yakın ülke temsilcisi de yer alacak.

AZERİN DE SAHNEYE ÇIKACAK

Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongrenin ana sloganları “Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri” ve “Cumhuriyet’in yüz akı, Türkiye’nin yüz akı” olacak. Kongrede bu kez video gösterimi yerine Türkiye’nin demokratikleşme hikâyesi, “Cumhuriyetin yüz akı” sloganına atıfla “Bizler, Sizler, Yüzler ve Sözler” olmak üzere dört ana başlıktan oluşacak bir metin kurgusuyla tiyatral gösterim yapılacak. Yaklaşık 12 dakika sürmesi planlanan tiyatral gösteri Erdoğan’ın okuduğu metinle tamamlanacak. Kongrede ayrıca Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin de sahneye çıkacak. AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen, Abdurrahim Karakoç’un “İsmailce” şiirini Azerin’le birlikte seslendirecek.

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ERDOĞAN, KONGRE KARTINI ALDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde kongre delegelerinin kartlarının verildiği fuaye alanında kongre kartını aldı ve “Hayırlı olsun” dedi.