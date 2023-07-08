×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti’de yerel seçime yeni kadro hazırlığı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yerel Seçim
AK Parti’de yerel seçime yeni kadro hazırlığı
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

AK Parti 7 Ekim’de Olağanüstü Kongre’ye giderken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongreyle birlikte Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını değiştirerek, yerel seçimlere yeni bir kadroyla hazırlanacağı belirtiliyor.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından teşkilatlarla kısa bir toplantı yaptı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin 7 Ekim’de yapılması planlanan olağanüstü büyük kongre tarihinin teşkilata duyurulduğu belirtildi.

‘ÇÖZÜM ÜRETİN’ TALİMATI

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Büyükşehir başta olmak üzere 81 ilde yerel seçim çalışmalarının titizlikle yürütülmesi için talimat verdi. Bu kapsamda, Erdoğan’ın teşkilata, “Oy kayıplarının siyasi ve sayısal sebeplerini araştırın. Seçim sonuçlarını çok boyutlu analiz edin ve ona göre hareket edin. Vatandaşın verdiği mesajları iyi okuyun. Oy düşüklüğü yaşanan bölgelerde bu düşüşün sebebini bulun ve çözüm üretin” dediği öğrenildi. Rehavete kapılmaması konusunda teşkilatı yeniden uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asla zafer sarhoşluğuna kapılmayın. Depremzedeleri yalnız bırakmayın, deprem illerini kısa sürede ayağa kaldıracağız. 11 büyükşehir başta olmak üzere muhalefetin yönetimindeki illere ağırlık verin” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

DEĞİŞİM SIRASI A TAKIMINDA

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongreyle birlikte Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını değiştirerek, yerel seçimlere yeni bir kadroyla hazırlanacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında bu mesajı verdiğini vurgulayan AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın, “Vatandaşın beğendiği yanlarımızı güçlendirecek, eleştirdiği hususları değiştirecek, yenilenme beklediği alanlarda gerekli adımları atacağız. Kadrolarımızı takdir ettiğimiz yeni yüzlerle güçlendirmemiz gerekiyorsa inşallah büyük bir titizlikle bunu gerçekleştireceğiz. Ekim ayında yapmayı planladığımız büyük kongreye bu anlayışla hazırlanıyoruz” sözlerine dikkat çekiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yerel Seçim

BAKMADAN GEÇME!

Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den hafta sonu için yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

#İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu Seyahatsever projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! 'Seyahatsever' projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

#Gençlik Ve Spor Bakanı
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

#Sağlık